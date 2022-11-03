運油20將亮相中國航展　無人兩棲戰車首現身

第14屆中國航展將於下周二（8日）在廣東省珠海市揭幕，各項即將展出的裝備近日陸續曝光。內媒周四（3日）報道，一款無人兩棲步兵戰車將在兵器裝備集團展區首度亮相。而內地自行研製的彩虹無人機亦將首次全家族現身。空軍運油20空中加油機周四中午在珠海金灣機場降落，將首次在中國航展上亮相。

從外觀所見，該款無人兩棲步兵戰車採用05式兩棲步兵戰車的船體造型，但車頭設計更流線。新車另採用三角履帶設計，強化在沙灘、泥地等惡劣路況下的機動性。車頂配置一具自動化武器站，除集合光電和紅外線探測器外，還裝備兩具反坦克導彈發射器。發射器後方裝備一部較大的通訊天線陣面，分析認為是為配合戰地偵察，車後方則配有一具大口徑噴水推進器。該戰車將是解放軍未來特種部隊、海軍陸戰隊等單位的無人輕型地面機動平台，故有望安裝更強大的火炮或更先進的偵察、引導設備等。

在這次展覽，彩虹無人機家族將展示在技術和應用方面的突破。彩虹4無人機將換裝國產重油引擎，好處是航時更長、安全性更佳。彩虹5無人機則在載荷應用方面提升，可針對海洋應用，探測水面和水底訊息。同場展出還包括高空高速長航時的彩虹6、具備隱形性能的彩虹7，以及兼具旋翼和固定翼的彩虹10無人機等。航天彩虹無人機股份有限公司總經理秦永明稱，該公司正建設現代化、智能化生產線，進一步提升產能滿足市場需求。