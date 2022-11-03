鄭州逐步解封　富士康擬轉移iPhone生產

河南省鄭州市近日爆發新一輪新冠疫情，全球最大iPhone代工廠商富士康位於當地的廠房亦受影響，有大批員工選擇離開廠房返鄉。美媒周三（2日）消息指，富士康計劃將鄭州廠區部分iPhone生產轉移到中國其他廠區。鄭州市周四（3日）表示，當地已進入社會面有序解封的工作階段，市區內生產生活秩序逐步恢復，將嚴肅處理符合條件卻未解封小區的情況。

在富士康宣布閉環管理後，鄭州廠區數十萬名員工兩周多來基本上與外界隔絕，被要求只在宿舍和園區之間通勤，大批員工不堪管理狀況決定徒步返鄉。美媒引述知情人士指，蘋果公司和富士康高層預計，短期內鄭州廠區營運問題對iPhone整體出貨量的影響有限，原因之一是富士康廣東深圳廠區已具備生產一些最新款iPhone的設備，富士康將把鄭州的部分iPhone產能轉移到深圳。

鄭州市周四舉行疫情新聞發布會，通報當地本輪疫情於上月4日由萬邦市場外地來鄭等貨車司機引發，隨後通過火車站、醫院、學校等多鏈條多點位傳播擴大，形成交織擴散、迅速蔓延、散發高發的發展態勢。鄭州市教育局另澄清，網傳市教育局要求所有中職、高職、大學生周六（5日）離鄭的消息不實，當局未就此下發任何官方通知，請家長和學生聽從學校統一安排，不信謠不傳謠。