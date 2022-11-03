仰韶晚期重大考古發現　遺址現大型環壕墓地

內媒周三（2日）報道，考古團隊在陝西省咸陽市涇陽縣蔣劉遺址，發現仰韶晚期大型環壕及成人墓地，出土玉器、石器、陶器和石串飾等隨葬品，其中以笄形骨器的出土數量最多且豐富，是新石器時代仰韶文化晚期考古首次發現笄形骨器。

陝西省考古研究院經調查勘探發現，蔣劉仰韶環壕南部殘留部分平面略呈半環形，長約1,200米，環壕內遺址殘存面積約20萬平方米，其中出土陶片較少，器型大多為仰韶晚期典型的尖底瓶、斂口缽及夾砂罐等。考古團隊還在環壕西南段附近發現一處墓地，內有58座成人墓葬，均未發現葬具痕迹。部分屍骨可能是被編織物包裹後下葬，其中「割體」現象，即手掌或手指被割離的情況較常見；墓主頭部則被套於陶罐中，且盆腔內留有胎兒碎骨。

團隊在30座墓葬中出土大量隨葬品，以笄形骨器佔絕大多數，因其出土位置明確且埋藏背景清晰，功能或與早期紡織手工業有關，考古人員認為值得深入研究該批骨器。研究院研究館員邵晶表示相比起仰韶中期，蔣劉環壕規模更大且墓葬分級明顯，為深入分析關中地區仰韶晚期聚落形態及社會結構提供重要資料。