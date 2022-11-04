內地昨增3871宗本土新冠　鄂爾多斯強調救人至上

國家衞健委周五（4日）通報，內地前一日新增3,871宗本土新冠病例，分別為704宗確診和3,167宗無症狀感染。內蒙古自治區佔最多新症，共764宗。內蒙古鄂爾多斯市委政法委周四（3日）表示，「無論任何時刻，我們都堅持生命至上，救人為先」。

內蒙古呼和浩特再有752宗新症，該市周四舉行疫情記者會，指出10月25日以來，當地連續開展多輪大規模全員核酸篩查，集中發現一批感染者，後續疫情發展仍有不確定性，將持續加大核酸篩查力度，並科學精準防控，用最嚴的管實現有序的放，有指該市決定有序開放中風險小區內的超市和便利店。

鄂爾多斯市委政法委周四稱，針對近期個別地區在防疫過程曝露的問題，鄂爾多斯政法系統始終堅持人民至上、生命至上，強調警方接獲隔離民眾報案，會第一時間處理，幫助解決問題。除內蒙古外，廣東省疫情持續嚴峻，周四再多665宗本土感染，其餘新疆自治區和湖南省各增逾400宗個案，黑龍江省新症亦超過300宗。