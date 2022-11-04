轉型困難停發薪　國美要求員工承諾理解渡難關

繼9月份傳出欠薪後，內地大型集團國美集團再次被指延發工資，關於國美停發員工工資的話題引起大眾關注，該集團於上周五（10月28日）舉行全員大會，集團董事長表示在12月底前只會給員工上社保而不會發放薪金，並要求員工在一周內簽署承諾函以表示對公司政策的理解和同意。

有該集團的員工周四（3日）表示，網上流傳的承諾函並非最終版本，承諾函共有三個版本，皆是表達了集團因內外部複雜環境的重大挑戰而在戰略轉型上面臨前所未有的困難，為確保公司經營業務盡快恢復，希望員工在特殊時期理解工資延遲發放的可能性，且同意與公司同舟共濟共渡難關。此外，承諾函還要求員工承諾一切以提升經營業績為出發點，按時保質保量交付經營結果，達成業績。

該員工補充，三版承諾書的內容並無太大變化，只是語氣更柔和些，修改了一些較強硬的表述，如「默認執行」「默認同意」之類的表述改為「理解公司」等用詞上的修飾。該員工又表示，自己在公司經營困難時已堅持了很久，這次將不會簽署承諾函，期待能透過被裁員的補償內及時止損，暫時不清楚不簽署會有甚麼後果。