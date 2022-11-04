滁州化工廠起火致1死　現場傳出刺鼻氣味

安徽省滁州市來安縣一間化工廠周四（3日）深夜起火，約4個多小時後才完全撲熄。事故造成1名員工死亡，大火起因正在調查當中。

有居住在距離化工廠約10分鐘車程的居民周五（4日）對內媒表示，事發當晚10時半左右，突然聽到3、4下爆炸聲。另一居住在離事故現場僅數百米的居民陳先生則稱，聽到巨響後，「開始以為是有人關門聲很大」，後來才知是附近的化工廠起火，現場除冒出濃煙，又傳來陣陣刺鼻氣味。他表示看到一些煙飄往縣城，事發後有環境監測人員到場監測。來安縣應急管理局工作人員稱，起火現場為縣內一間化肥廠，事發後該局等相關部門已第一時間趕往救援。

據內地官媒周五凌晨報道，發生火災的廠房屬於金禾實業有限公司。該公司同日發布有關該宗安全事故情況的公告，內容指起火廠房為三氯蔗糖溶劑回收樓，大火發生於周四晚上約10 時 31 分，於周五凌晨 2 時 59分全部撲熄，事故造成 1 名維修巡檢人員死亡，無其他人受傷。經初步核算，事故造成財產損失較小，公司其他生產裝置運行穩定，預計不會對生產經營造成重大不利影響。公司將認真吸取本次事故教訓，加強安全生產的管理，防止類似事故再次發生。公司向罹難的員工表示沉重哀悼。