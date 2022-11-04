爆獲黑幫設宴款待　台警校校長解釋為搜集情報

台灣警察大學校長陳檡文遭周五（4日）被爆料指，5年前他擔任警政委員時，曾接受黑道邀請到豪宅接受款待，同場更有傳播妹（類似私鐘妹）助慶。陳檡文對此回應，承認當年確曾赴會，但強調只為搜集情報，又否認有傳播妹在場。內政部表示，這雖是5年多前發生的事，但部長徐國勇已下令政風處徹查。

台灣前立委黃國昌周五在Facebook稱，接獲市民爆料，指2017年陳檡文還是警政署警政委員時，曾於台北市一處豪宅的招待所接受黑幫款待。黃國昌質疑，高級警官竟與操縱職棒打假球、經營賭場的黑幫同樂，行徑腐敗至極。陳檡文同日回應，他當時想了解不法分子的現金流，才與經營賭場的黑幫頭目會面。他強調自己從事刑警多年，結交五湖四海的朋友，當日約會只是吃飯，相當單純，也沒有女陪侍。

至於被指當年款待陳檡文的黑幫頭目林秉文，早前捲入一宗詐騙集團洗錢案，周三（2日）被逮捕。案中警方查扣7,000多萬元（新台幣，下同，約1,736萬港元）現金，並將林秉文等10多人移送，檢方訊後裁定林可以300萬元（約74萬港元）交保。