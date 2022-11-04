網傳「前女友」攪局結婚　當事人回應闢謠

近日內地網絡上流傳着一段關於疑似「攪局結婚」的影片，片段顯示江蘇宿遷的街道上有多輛車上都掛著「雖然新娘不是我，但是新娘我愛過」的橫幅，而頭車更是一輛綠色的轎車，讓人浮想連篇，更一度傳出為新郎前女友為求攪局之舉。當事人於周日親自闢謠表示僅為新娘方搞氣氛所致，並不涉及「前女友」。

影片在內地社交網絡流傳，有網友聲稱是新郎27歲的前女友「劉玲」所為，她特意在前男友大婚之日率車隊拉橫幅攪局，對此網友更表示「劉玲」是「傷敵一千，自損八百」。但其後事件中的新娘米女士周日（10月30日）出面闢謠，表示只是自己的閨蜜團想搞氣氛，除了在影片中的車隊，還在新郎所住的小區＃酒店等地方都掛了烘托氣氛用的橫幅。她表示，自己丈夫沒有前女友，影片與所傳故事皆是不明情況的路人所拍所傳。

新郎的姐姐亦表示，其實弟弟與弟媳已經在一起6年，兩人的孩子都已經3歲，只是因為各種原因一直沒有舉辦婚禮，這次是弟弟為其妻子補辦的婚禮。從新娘提供結婚當日的影片上可以看到，婚禮現場和新郎所住的小區都掛滿了橫幅，其中更不乏「泗陽xxx（避孕套牌子）總代理恭祝節哥新婚快樂」等令人忍俊不禁的惡搞橫幅。