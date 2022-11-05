1歲童誤吞安定藥昏迷　疑涉惡質育嬰手段

河北邯鄲周四（4日）一位母親在社交平台發文指保母帶藥物上門服務，導致自己一歲的孩子因誤食昏迷被送到醫院搶救，目前並未脫離危險。事件在網上傳開後，不少網友對事實是否真的是孩子誤食藥物感到疑問，認為事件可能牽涉惡質保母育嬰手段。

該名母親指，自己的孩子從來不隨便吃不是食物的東西，就算撿到東西也只會喊出聲音告訴身邊人東西掉了，而涉事的任姓保母非但沒有在孩子昏迷時說實話，甚至抱怨自己報警使她沒有飯吃，還意圖在孩子昏迷後向該名母親收水果費。在警方盤問下，任女表示孩子將她帶來的藥瓶扭開並使藥丸被灑在地上導致誤食，強調自己並沒餵孩子食藥。經醫院分析後確定誤食藥物為安定藥，使該母親對保母的說法更生疑竇，認為孩子剛好在任女攜帶的3種藥中精確誤吞只有一瓶的安定藥的機會實在不大。

事件傳開後，網友紛紛對該位母親的猜想表示認同，認為一歲孩童連走路也不穩，根本不會吞嚥藥片，若誤將藥片放進口中，待藥片化開滲出苦味就會吐出，不可能誤吞導致事件，更可能是黑心保母為使工作更輕鬆，故意化開藥片使嬰兒睡覺不吵鬧，有網友甚至質疑事件是任女沒有掌握好劑量以導致。