退休教師行萬里　誓要尋遍濟南泉

山東濟南一位76歲的退休教師從2009年開始就自發整理濟南的泉水資訊，都現在已經尋找到一共888處泉水，十多年來尋找泉水共行了約20萬公里路。他對泉水的愛讓人動容，紛紛感嘆濟南人是真的愛泉。

76歲的周文來是一名退休的小學教師，他指當初之所以尋泉，是因為朋友送了1本1986年出版的《濟南72名泉》給他，在閱讀這本書時對泉水有了一個初步的形象。他指尋泉要帶的東西很簡單：餅乾、筆記、相機、筆、尺子和繩就已足夠；用尺丈量泉眼，如遇深水的就用繩子綁上重物量度，在以筆記下資料，最後再用相機拍攝，一次泉水的資料整理就完成了。為了詳細紀錄泉水，周文來每到一個泉眼都會詳細記錄下來，如今所有資料的字數合共已達8至9萬字，他指每次回看自己記錄下的資料，都會有種濃厚的使命感。

周文來甚至手繪了一個濟南南部山區泉水的地圖，並將收集所得的泉水資料無償地提供予濟南名泉保護委員會，希望可以讓更多人愛泉。他表示近年來泉水變得更清，顯示大眾護泉的意識有所提高，他又表示只要身體許可都會一直尋找下去。