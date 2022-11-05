內地昨增3659宗本土新冠　呼和浩特疫區婦跳樓亡

國家衞健委周六（5日）通報，內地前一日新增3,659宗本土新冠病例，分別為596宗確診和3,063宗無症狀感染，其中廣東省新增888宗本土個案，為新症最多地區。內蒙古自治區單日再多559宗本土病例，其中541宗由呼和浩特報告。該市某小區周五（4日）有女子墮樓身亡，警方通報死者患有焦慮障礙。據指小區因疫情封控，大門被焊死，死者女兒多次要求物業管理開門不果，疑令救援受阻。

內蒙古周五新增本土確診和無症狀感染病例各有75和484宗，其中呼和浩特市分別佔72和469宗。該市新城區北垣街興光A9小區周五傍晚發生墮樓事件，一名55歲王姓婦人從12樓單位墮樓身亡，警方到場調查後初步排除他殺。

網上有傳涉事小區因有確診病例被封控，事發後死者女兒和居民不斷在通訊群組發消息要求打開小區大閘，惟物業管理不但未回應，更為防止居民拍攝照片傳到網上，將現場照明系統關上。事發後約40分鐘，救護才開到現場，惜王婦送院搶救終告不治。事後有網民痛斥物業管理「無人性」，又批評小區因防疫把大閘焊死的做法是「過於粗暴」。

福建周五新增100宗本土病例，分別為44宗確診和56宗無症狀感染，患者全部在福州發現。該市當日宣布，不再公布無症狀感染者流行病學調查。該市疾控中心解釋，有關安排是按照省級要求，不再收集和公布無症狀感染者主要活動軌迹通告，讓流調隊員全力投入流調溯源工作中。當日至下周一（7日），福州市部分區縣繼續開展區域全員核酸檢測，並倡導居家辦公。