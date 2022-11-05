被害者述求職遇詐騙受虐經過　警逮案中主腦

台灣新北市近日破獲求職詐騙團夥，在網上刊登廣告以高薪作餌，誘騙求職者後禁錮虐待。警方分別於周二（1日）和周四（3日）救出58名被害者，並拘捕16名疑犯。警方周五（4日）深夜再在桃園市查獲綽號「茶董」的35歲陳姓詐騙團夥主腦。有獲救被害者稱，被囚禁期間20多人擠在面積100多平方尺的房間內，有不服從者遭電擊和灌迷藥，慘況如身處納粹集中營。

有被害人稱，歹徒把他們集中囚禁在兩個房間，所有人均被鎖上手銬，不能交談，也不能梳洗。如果有人不服從，負責看管的歹徒就會把人拖到客廳拳打腳踢、噴辣椒水，甚至電擊。有人被打傷後，傷口化膿腐爛也沒人理會。有本身從事地產經紀的女子被囚禁20多天，獲救後忍不住痛哭「好想我的小孩」。

新北警方於周二和周四分別於新北淡水區和桃園中壢區分別救出26和32名被害者，各逮獲8名疑犯。警方其後根據線索，再於周五晚上11時在桃園市龜山區文化二路一處套房，查獲詐騙團夥陳姓主腦。據知，陳男有詐騙、毒品多項前科。案中有3名被害者遭棄屍，警方早前已在龜山區樹林找回2具屍體，至於另一名疑遭棄置在日月潭的男子屍體，警方仍在搜尋中。