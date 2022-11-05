美國防次長：陸擬建新常態　不會在短期內攻台

美國國防部次長卡爾周五（4日）在華盛頓一個智庫活動上發表講話，不認為北京已就武統台灣作出了決定，但肯定計劃讓解放軍到2027年具備這種能力，而不會在短期內採取行動。他認為，北京採取對台施壓的方針，希望建立新常態，並迫使國際社會默許其政策，恐在未來數年因而引發生事故。

與有關專家討論剛公布的美國國防戰略時，卡爾表示雖然中國大陸強烈反對美國眾議長佩洛西早前訪台，但不認為陸方打算在未來數年內入侵台灣。然而在大陸對台加強施壓的同時，他擔心解放軍海軍和空軍在國際空域和海域日益採取非專業和非常危險的做法，近距離跟蹤、尾隨甚至干擾美國、澳洲等的軍機和艦艇，可能發生意外事故。

卡爾重申美國對台政策是一貫的，即堅持一個中國的政策，反對任何一方單方面改變現狀，並遵守《台灣關係法》。他指美國將繼續為台灣提供自衞的能力，並保持美國維護台海和平的能力，因一旦爆發衝突將對美國利益產生深遠影響，對國際社會亦將是災難性。他提到，大陸想主導技術制高點、支撐這些技術的基礎設施和供應鏈以及相關技術標準的野心，使其成為美國的挑戰，但強調美國仍是世界上最有能力的軍隊。