廣州海珠區靜默3天　傳市民趕在封區前逃離

廣東省新冠疫情高企，該省衞健委周六（5日）通報，前一日全省新增888宗本土確診，包括219宗確診（59宗為無症狀感染轉確診），669宗無症狀感染。廣州市於過去兩周累計報告3,732宗本土感染個案，該市衞健委形容為當地疫情為3年來最複雜嚴峻。海珠區宣布，即日起靜默3天，力爭穩控當前疫情。網上大量居民趕在封區前驅車離開，亦有市民擔心封控後食物短缺，因而蜂湧搶購生活物資。

廣州市衞健副主任張屹周六上午在疫情記者會上表示，自上月22日以來，海珠區累計報告病例達2,370宗，佔全市64%。因應當地管控區近日新增感染人數持續攀升，全市已加大轉運隔離力度，近3日共轉運3.1萬人。該區自周六至下周一（7日）實施的防控措施包括：嚴格限制人流，加強區域核酸篩查，小區原則上不進不出；實施臨時交通管制，地鐵、巴士暫停服務；除承擔防疫任務人員外，其他人原則上居家辦公；各大學、職業和技工院校封閉管理，中小學、幼稚園停課；全區開展全員核酸檢測。

花都區防控指揮部周六發通告，將新雅街、花城街和花山鎮部分區域分別劃為高和中風險區，其中高風險區實施「足不出戶、上門服務」措施，中風險區實行「人不出區、錯峰取物」。同日廣州公交集團客輪公司發布消息，多條水上巴士線路周六至下周一大部分時間暫停營運。