在烏陣亡台志願兵被揭欠債　台冀帶回遺體

加入烏克蘭海外志願軍的25歲台灣花蓮男子曾聖光周三（2日）戰死沙場，惟事後有人爆料，指他因在台灣欠債纍纍，疑為避債而赴烏作戰。有關說法隨即引起網民炮轟，希望不要污名化他。台灣立委王定宇在社交網指，台外交部正聯繫烏克蘭當局，希望將曾聖光的遺體帶回台灣。

台媒周六（5日）報道，根據台灣司法院法學資料檢索系統，曾聖光自2017年至今年7月，被汽車公司、資融公司、銀行等機構入稟法院，追討8筆債務，合共欠款高達逾100萬元新台幣（約24.5萬港元）。相關消息曝光後，有網民批評爆料者詆毀曾聖光：「才欠100多萬新台幣，在國內努力工作也可慢慢還清，不需要付出生命作為代價。」

曾聖光陣亡後，曾與他並肩作戰的日籍志願兵在Twitter發文哀悼，稱讚對方是真正的英雄，希望下輩子能再與他當朋友。曾聖光於今年6月加入烏克蘭志願軍，日前在烏東盧甘斯克州前線戰區作戰時，在戰壕中炮擊，頭部重創當場身亡。他曾表示，參軍是因不忍烏克蘭平民遭戰事波及，「看到他們（俄軍）射殺那些平民，我真的沒辦法忍」，又稱「戰事發生、平民是最無辜的，我不懂為甚麼要殺他們」。