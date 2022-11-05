內地堅持動態清零　點名批多地防疫一刀切

國務院聯防聯控機制周六（5日）下午舉行記者會，國家衞健委新聞發言人米鋒表示，內地堅持「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針不動搖，做到早發現、快處置、防外溢。同時要嚴格執行第九版防控方案和「九不准」要求，提高科學精準防控水平，切實保障群眾正常生產生活秩序，防止簡單化、一刀切，堅決整治層層加碼。

針對一些地方調整了防控措施，比如有鐵路段已不再查驗旅客的核酸證明，還有些地方明確了核酸檢測即將自費，有記者問這是否意味着國家的防控政策近期有所調整。國家疾控局傳防司二級巡視員胡翔表示，國際疫情迎來新的冬季疫情流行季，內地局部地區疫情反彈趨勢明顯，疊加流感等其他呼吸道疾病傳播風險，疫情形勢更加嚴峻複雜。內地總結各地疫情防控實踐和政策實施效果的基礎上，組織專家根據病毒潛伏期、傳播力、致病力的變化，不斷優化完善疫情防控措施。

對於有記者關注有學生在網上反映學校因為疫情封校，師生正常學習生活如何得到保障。教育部體衞藝司副司長、一級巡視員劉培俊指出，教育部周四（3日）剛召開全國教育系統疫情防控視像調度會議，明確要求學校既要防止防控不力、放鬆懈怠，更要防止防疫過度、層層加碼。會上又點名批評層層加碼的新形式，包括隔離場所收費，如貴州畢節、四川南充；以及隨意靜默、封城代替管控，如河南鄭州等。