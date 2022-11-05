市長選舉辯論　蔣萬安斥民進黨保不了台灣

台灣台北市長選舉周六（5日）舉行電視辯論，其中3名候選人民進黨的陳時中、國民黨的蔣萬安和無黨籍的黃珊珊就兩岸議題唇槍舌劍。蔣萬安表示會堅定捍衞台灣主權、確保其價值和自由民主法治人權，並痛批民進黨空口說白話，保護不了台灣。黃珊珊則揶揄陳時中曾稱不續辦雙城論壇是「打臉」蔡英文政府；陳時中則斥蔣萬安「裝睡」。

此次辯論會總長2小時，共分4個環節。3名選人針鋒相對，闡述台北市未來發展的政見，也大談疫情、少子化和鼓勵生育、大巨蛋供電、松山機場遷移、社會住宅和居住正義等問題。對於蔣萬安提出有關機組人員檢疫爭議、疫苗採購等問題，曾任衞福部長的陳時中反問：「不是都問過了嗎？怎麼一問再問呢？」

蔣萬安另批評民進黨只是嘴巴上講對抗大陸，但在今年8月解放軍圍台演訓時，多枚東風導彈飛越台灣上空，日本防衞省公布後台灣人民才知道此事，金門營區遭大陸無人機丟榨菜和滷蛋，台軍連反擊都慢半拍。他承諾若當選台北市長，一定會確實執行防空避難演練等。黃珊珊則認為，台北上海雙城論壇是城市交流的機制，行之有年，認為陳時中不打算續辦有違蔡英文「期待兩岸邊境解封後，能恢復兩岸人民交流」的說法。