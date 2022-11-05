涉受賄挪用公款　省人大常委前副主任遭逮捕

內地最高人民檢察院周六（5日）發布消息稱，黑龍江省人大常委會前副主任宋希斌涉嫌受賄、挪用公款一案，經調查終結並移送檢察機關審查起訴，最高檢依法對宋希斌作出逮捕決定。中紀委國家監委網站同日公布，黑龍江省委巡視組前副組長魏彬因嚴重違紀違法問題，被開除黨籍。

現年59歲的宋希斌曾任黑龍江省發改委主任、哈爾濱市市長等職。他2018年1月改任省人大常委會副主任，今年1月被通報受查，9月被雙開。通報顯示，宋希斌大搞迷信活動；多次違規接受宴請，在分配、購買住房中侵犯國家利益；在幹部選拔任用等工作中為他人謀利；違規收受禮金，搞權色、錢色交易；利用職務便利為他人在企業經營、工程承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物；挪用公款，數額巨大。

至於現年65歲的魏彬，2017年已退休。通報指他違反政治紀律和政治規矩，抨擊反腐敗工作，串供，銷毀、轉移、隱匿證據，對抗組織審查；違規接受宴請；搞錢色交易；利用職務上的便利為他人謀取利益，索取或非法收受他人財物，涉嫌受賄；退休後利用原職權或地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為請託人謀取不正當利益，收受請託人財物，涉嫌利用影響力受賄犯罪。按規定，其享受的待遇被取消，其涉嫌犯罪問題移送檢察機關審查起訴，所涉財物一併移送。