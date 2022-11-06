黑心救護車坐地起價　威脅將病危老人棄荒地

黑龍江省哈爾濱五常市一名病人家屬日前撥打120救助電話，希望當局派救護車將自己陷入彌留狀態的母親從醫院送回家，詎料遭到救護車人員乘機勒索。當地警方上周六（5日）通報，目前已拘捕3人，包括五常市人民醫院120急救中心接線員王某、無合法經營手續的涉事黑心救護車經營者兼司機何某祥及隨車護士王某睿。

報道指，王女（化名）想將身患重病、奄奄一息的母親接回家度過最後的時光，遂撥打電話希望院方能派救護車處理。面對接線員王某表示沒有救護車，提出轉介其他車輛，心急如焚的王女連忙答應，願支付逾1,000元（人民幣，下同，約1,100港元）。

詎料中途遭救護車人員坐地起價，巧立名目收取針劑、消毒等費用，達4,000至5,000元（4,370至5,460港元），威脅不給的話便將車上的病人棄置半路或沿路折返。雙方就付款問題起爭執，期間何某祥竟有恃無恐稱，「自己不怕遭報應，已經幹了30年」，更驅車到荒地想直接將沒穿衣服、只有毛氈蔽體的老人拉下車。王女無可奈何，最終支付3,140元（約3,430港元）。對方最後把王女母親送回家，惟她到達後沒過幾分鐘便亡故。