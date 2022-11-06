台男輪椅推母到公園棄屍　通緝逾1年終落網

台灣台中市西區去年3月有無名女屍被發現躺臥於公園滑梯上，警方根據閉路電視找到死者兒子錄取口供後請回，之後再通知他時，卻發現他失蹤，地檢署於是發布通緝。相隔1年多，警員近日在街上盤查時，意外發現正在草叢睡覺的李男，將其逮捕歸案。

據檢方調查，85歲的陳姓女死者有3名兒子，由排行第二、55歲的李男在台中市西區住處照顧。去年3月22日晚，李男以輪椅推着母親外出，到附近的麻園頭兒童公園將其遺棄。翌日清晨，有市民在公園滑梯上發現陳婦。警員到場發現陳婦經已死去多時，身上無外傷，也沒有證件。警方事後翻看公園閉路電視，追查下確認陳婦與李男的身份。經初步了解，李男疑因經濟困頓，將母親遺棄到公園。

事後警方依遺棄罪將李男函送檢方偵辦，但之後再進行傳喚時，卻發現他人間蒸發。由於屢次傳喚未到案，台中地檢署於是對其發布通緝，卻終始不見其蹤影。上月1日，台中市警察局大雅分局潭子分駐所警員執勤時，在潭子區環中東路附近發現一名男子於天橋下草叢旁睡覺，上前盤查時，卻揭發其為被通緝的李男，於是當場將其逮捕。