果園失竊1600公斤水果　警逮60歲缺錢婦

台灣台南市新營區一名60歲婦人自上月起，連續5次盜採東山區的果農作物，共竊取約600公斤牛油果和1,000公斤甜橙，市值共約10萬元（新台幣，下同，約2.4萬港元）。警方於上周四（3日）晚間在東山區產業道路旁的果園內，當場查獲正在行竊的婦人並扣查其所竊取的25公斤甜橙。

警方調查指，東山區自上月開始陸續接獲多名農民報案，表示自己所栽種的農產品於夜間頻頻遭竊，心血付諸流水。當地警分局隨即要求轄區各派出所加強執行護果專案，提升巡邏密度並由專案小組與偵查隊積極介入調查。由於失竊場所位於偏僻的產業道路旁，並無閉路電視畫面可作佐證，專案小組只能不斷擴大調閱閉路電視影像及分析比對，最後發現60歲的杜姓婦人嫌疑最大。經過分析，杜婦每隔4到5天就會犯案，並推斷其於周四晚會再下手，最後當場逮獲。

杜婦坦承偷水果變賣是因為缺錢，而警方清查後發現她涉及近期5宗農作物盜竊案，但盜竊所得的牛油果和甜橙大部分都已經拿到市場販售而無法追回。警方在偵訊後，依竊盜罪將杜婦移送到台南地檢署處理。