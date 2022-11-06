柬埔寨式詐騙3人遭虐死棄屍　搬屍畫面曝光

台灣警方破獲柬埔寨式詐騙集團，先後發現61人被關押、3人慘遭虐死。警方循線索追查，周日（6日）清晨在桃園多地逮捕4名棄屍共犯，至今有21名相關疑犯落網，警方也找出疑犯在停車場內將屍體塞進車尾箱的畫面，並研判出疑犯的棄屍路線。

報道指，該集團9月30日在桃園市中壢區租下一據點，將35名受害人關押於此。其中38歲黃男、57歲林男、45歲黃女等3人被虐死，林男、黃女的遺體被帶往龜山區樹林內丟棄，黃男的遺體則疑被丟在日月潭風景區。

專案小組掌握疑似棄屍車輛，追查後鎖定涉疑犯，上周六晚10時許分別在桃園市復興路、龜山區光峰路、八德區永福西路等地，拘提30歲邱嫌、30歲周嫌以及30歲葉嫌等3人到案；翌日凌晨再於桃園市復興路一帶拘捕35歲謝嫌。

警方相信，謝嫌主要負責將屍體搬運下樓，再與同行犯人一同將屍體抬往事先停好的車輛、再塞進後車廂。邱、周、葉則負責將屍體載往桃園市龜山區東舊路街，再往東北方向山坡處丟棄。由於黃男遺體尚未尋獲，警方繼續搜索。據悉，該集團在社交網發文訊徵才，以高薪吸引民眾應徵。當民眾面試後，立即被沒收存摺、證件並囚禁。