小區圍封女子墮樓亡　調查組認120急救機制不完善

內蒙古呼和浩特市爆發本土新冠疫情，該市某小區上周五（4日）有女子墮樓身亡，警方通報死者患有焦慮障礙。據指小區因疫情封控，大門被焊死，死者女兒多次要求物業管理開門不果，疑令救援受阻。新城區委等部門周日（6日）通報，承認此事暴露小區物業服務滯後、社區工作存在短板，也反映出120急救調度機制不完善等問題。

新城區委、區政府等部門事後成立調查組，並於周日發布調查情況報告，交代事發當日的時間線，顯示死者王姓女兒曾多次向物管等工作人員求助，多次致電120急救熱線和110報警電話。她認為母親出現嚴重焦慮和自殺傾向，希望醫院派出救護車將其送院治療。王女另表示，在事發前曾與母親多次發生爭吵，剛離開房間到客廳為手機充電，她的母親突然墮樓。

調查組認為，物管和社區工作人員反應遲緩、應對不力，對突發事件缺乏敏感性，在得知死者有自殺傾向後，沒有第一時間入戶進行現場干預並上報，未能阻止悲劇的發生。當局將全面排查工作中存在的問題，並對此次事件中的相關責任人嚴肅追責問責。報告顯示，該小區，該小區當日被確定為高風險區，實施區域封控措施，但強調未用擋板封死，大門也未從外上鎖，僅設置隔離圍擋，派小區人員當值。