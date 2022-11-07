內地昨增5496宗本土新冠　呼和浩特禁一刀切管控

國家衞健委周一（7日）通報，內地前一日新增5,496宗本土新冠病例，分別為535宗確診和4,961宗無症狀感染。多地疫情持續升溫，其中廣東省再多2,106宗新病例，內蒙古自治區新症亦達1,033宗。內蒙古呼和浩特市日前有婦女墮樓身亡，小區因疫情封控大門被焊死，疑阻礙救援。針對防疫簡單化、一刀切等問題，該市強調不准對居民戶門一封了之。

內蒙古的新患者中，有1,013人來自呼和浩特市，該市周日召開疫情記者會，提出「7個不准」社會管控新舉措，包括不准隨意擴大中高風險區劃定範圍；不准隨意限制出行；不准隨意延長風險區管控時間；不准對居民戶門一封了之、單元門一鎖了之、小區大門一關了之；不准以疫情為由拒絕提供醫療服務；不准漠視民眾訴求；不准阻礙解隔返鄉人士進入小區。副市長徐守冀指出，堅決杜絕設置門鎖、插銷、掛鈎等鎖閉設施。如再出現鎖門事件，經查屬實，將嚴肅查處相關責任人。

新疆自治區亦通報多615宗本土新症，烏魯木齊市新增和累計病例仍於高位運行，清零狀態不夠穩定，疫情防控成果比較脆弱。有指國家衞健委黨組成員、國家中醫藥管理局黨組書記、副局長余艷紅已赴烏魯木齊指導疫情處置工作。在河南，全省新增306宗本土病例，鄭州市佔297宗。該市周一起於金水區、二七區、中原區、管城回族區、惠濟區、鄭東新區、經開區、高新區開展全員核酸篩查。