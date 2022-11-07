鄭州就過度防疫道歉　富士康請人時薪30人民幣

河南新冠疫情未遏止，周一（7日）公布前一日全省新增本土確診和無症狀感染病例各42和264宗，其中鄭州市佔41和256宗。日前國家衞健委點名批評鄭州市防疫措施層層加碼，該市政府周日（6日）就封控管控不精明等問題致歉，並強調已對依然執行不進不出防控措施的小區要求立行整改，並對整改不到位的相關責任人嚴肅處理。

鄭州市政府副秘書長李慧芳在周日疫情記者會上表示，面對多鏈條傳播影響和多點位暴發，給全市的城市管理和服務帶來了巨大衝擊，導致政府在工作中出現了封控管控不精細、轉運隔離不及時、資源儲備不充分、物資供應不均衡等一些問題，給市民的工作和生活帶來了嚴重影響。對此，鄭州市政府深感不安並深表歉意，並堅決糾正並查處層層加碼、一刀切過度防疫行為。

會上又公布，針對近日社會關心當地富士康員工訴求，航空港區與該公司經溝通後推出15條措施，從生活保障、防疫安全、環境消殺、人文關懷、員工權益等5方面對員工提供全面服務和保障。另內媒周日從多個富士康合作勞務中介處獲悉，鄭州港區富士康已啟動預招工，時薪30元（人民幣，下同，約33港元），工期至明年2月15日。而為鼓勵老員工返廠，在10月10日至11月5日期間曾離職的返鄉人員，重新入職後將獲發一次性關愛補貼500元（約550港元）。公司將統一組織車輛，點對點閉環接送。