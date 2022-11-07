陳時中飲宴後微醉拖人妻　藍營批「鹹豬手」

台灣台北市議員徐巧芯周日（6日）晚上在Facebook發文附圖，指台北市長民進黨候選人陳時中在餐廳門外與一名已婚女性拖手，直指陳時中的行為是「鹹豬手」。陳時中競選總部則指徐看圖說故事，又批評她與同樣來自國民黨的另一台北市長參選人蔣萬安使出狗仔（隊）行徑，「看到黑影就開槍」。

徐巧芯周一（7日）受訪稱，相關照片共有8張，還包含稿件，但由於稿件最後沒法刊登，所以才輾轉流傳，然後她就拿到。她質疑陳時中在選舉期間參加飲宴後疑似微醺，對同場女性做出十指緊扣和摟肩的行為是否得宜，以及他如果擔任市長是否也會用這樣的方式對待女性。她強調自己是陳述事實，如對方認為是抺黑，可以向她提告。

對徐的指控，陳時中競選總部回應陳當晚獲邀參加友人餐敘，照片中人包括仁愛醫院副院長丁金聰夫婦等人（與陳拖手者為丁金聰的妻子李雅玲）。回應批評蔣萬安和徐巧芯一再使出奧步（即陰招）博流量、抹黑其他候選，又要求蔣及其團隊立即刪除照片並向當事人道歉。蔣萬安周一到立法院開會前受訪時表示，不願評論照片內容，但好奇照片假如是媒體所拍，是否承受了甚麼壓力，才造成有人憤而丟出這樣的照片而沒有刊登。