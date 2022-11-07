「黃河蘭州浮橋圖」邊框遭削減　傳台北故宮前院長瞞報

台北故宮博物館工作人員破壞文物的亂象頻生，周日（6日）再被爆出，早在2012年，一名林姓科長毀損館內藏有的「黃河蘭州浮橋圖」，且未受懲處。民進黨立委林宜瑾周日發文稱，林科長恣意破壞古物的行為，直到事後才被發現，當年的院長馮明珠隱匿此事，要求當局全面徹查。

貼文顯示，台北故宮重要古物「黃河蘭州浮橋圖」，幾年前因一名林姓科長在籌辦展覽過程中，發現展櫃尺寸較小，容不下該畫，採取削足適履的手段，要求工作人員將「原裝裱」的「花綾」左右兩側各裁掉一部分，以配合櫃內空間。前立委陳學聖周一（7日）解釋，負責人已受懲處，且原圖無損。

台北故宮同日發聲明，指有台媒報道，調離科長職務屬已受到懲處，是錯誤說法。當局強調，涉事的林姓科長是研究員兼科長職，此調動僅是免兼科長職務，並非公務員考績法規定的記過等懲處內容，不列入個人的懲處紀錄。故宮強調，將啟動回溯清查密件檔案，找出以往是否有人為毀損紀錄，不分年代，以相同的標準進行清理，事後完整公開結果。

針對早前台北故宮損毀3件文物，國民黨立委陳以信周一表示，文物保護的標準作業程序SOP可能出錯，恐與台北故宮的結構性問題有關。台灣監察院秘書長朱富美亦表示，此案已經有3位監委，於上周四（3日）申請自動調查。