解放軍63機飛近台　美轟炸機今赴南海

美國B1B超音速轟炸機（上圖）飛入南海；解放軍殲16戰機（下圖）飛近台灣。

兩岸軍事形勢持續緊張，台灣國防部周一（7日）通報，截至當天下午5時，解放軍4艘艦艇及63架次飛機在台灣周邊海空域活動。與此同時，美國一架B1B超音速轟炸機同日取道台灣與菲律賓之間海域上空，由菲律賓海飛入南海巡航。

台灣國防部指，解放軍其中兩架殲11戰機飛越海峽中線，另有24架殲16戰機、兩架運8反潛機、兩架殲10戰機、一架空警500空中預警機飛入台方西南防空識別區；台軍出動任務機艦、陸基導彈系統對解放軍實施嚴密監控與應對處置。台灣傳媒報道，周一是中共二十大召開以來，單日最多解放軍飛機飛近台灣。

同日，美國空軍一架B1B超音速轟炸機從關島安德森空軍基地出發，從台灣與菲律賓之間飛入南海，並獲得兩架美國空軍KC135空中加油機支援。美國空軍一架RC135V偵察機及美國海軍一架P8A海上巡邏機當天亦現身台灣西南空域。

另一方面，日本防衞省統合幕僚監部周一發表兩則通報，指解放軍052D型驅逐艦南京號當天向北過航宮古海峽，由菲律賓海駛入東海；解放軍一艘舷號798的815A型電子偵察船上周六（5日）亦通過同一海峽，由東海向南駛往菲律賓海。