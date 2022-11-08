女下屬舉報性騷擾　寫作學院院長遭免職

重慶市移通學院創意寫作學院院長丁某慧近日被女下屬舉報性騷擾，學校開會後決定將其免職，之後丁某慧本人亦提出辭職，學校即時批准，雙方並解除合同。內地曾致電丁某慧，但他以訊號不好為由掛斷電話。內媒給其發送短訊也未獲回覆。

內媒引述知情人稱，舉報遭性騷擾的女教師已婚，她向學校提交舉報的證據包括丁某慧發送的露骨言語訊息。該女教師在舉報前曾找來當地文學領域有聲望的中間人協調，但丁某慧反而對該女教師進行誹謗。而在該女教師舉報後，有經已離職的女教師表示也曾被丁某慧騷擾過。化名德岩的離職女教師周日（6日）對內媒稱，她2018年入職後三個月試用期間，丁某慧不斷對她騷擾，甚至提出讓她做學院副院長。丁某慧先是跟德岩聊工作，再用各種暗示性語言試探其底線，更經常深夜發訊息，令她丈夫感到疑惑。

被舉報的丁某慧1973年出生，是安徽懷寧縣人，為中國作協會員、重慶作協小說創委會副主任、重慶文學院簽約作家，在包括重慶移通學院在內的三所院校創建創意寫作學院。重慶移通學院黨委組織宣傳部部長蘇述庚周一（7日）表示，創意寫作學院是學校的特色學院，並非實體學院，沒有專業也不招生，學校設立該學院是為了讓學生在各方面成長。蘇稱，丁某慧被免職之前，學校曾找他談話，他也認識到自己的錯誤，認為其在師德和個人形象方面做得不夠。