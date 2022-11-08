內地昨增7475宗本土新冠　官方責怪跳樓死者捱批

國家衞健委周二（8日）通報，內地前一日新增7,475宗本土新冠病例，分別為843宗確診和6,632宗無症狀感染。新症最多地區仍為廣東省的2,649宗，其次為內蒙古自治區的1,794宗，河南省和新疆自治區新症也分別超過700和600宗。內蒙古呼和浩特市小區疑焊死大門妨礙救援事件持續發酵，有官方背景的當地機構發文，疑就事件緩頰，反惹來公憤，文章其後已刪。

內蒙古周一（7日）新增本土確診和無症狀感染病例各有159和1,635宗，其中呼和浩特分別佔156和1,604宗。該市周日（6日）晚召開疫情防控指揮部會議，要求全力以赴推動疫情清倉見底，同時杜絕「層層加碼」，確保低風險區和無疫小區的居民安全有序出入。會議強調，要全面排查防疫工作中存在的問題和不足，全力整改，消除各類風險隱患，對失職的地區和部門領導幹追責懲戒。

呼和浩特小區發生婦女墮樓失救事件後，社會矛盾直指政府和小區防疫政策一刀切。呼和浩特網絡文化協會卻透過公眾號發文，質疑「任何磨難都不是放棄生命的理由」，又指放棄生命是對不起父母和子女，似將事件責任歸咎於死者身上。文章一出惹來網上一片罵聲，有人直斥文章向讀者灌「毒雞湯」，內容更顯示其傲慢和無知。