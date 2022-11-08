中國航展珠海開幕　空軍八一飛行表演隊登場

第14屆中國航展周二至下周日（8日至13日），一連6日在廣東珠海國際航展中心舉行。在周二的開幕首日，中國空軍八一飛行表演隊、中國空軍航空大學紅鷹飛行表演隊在本屆航展登場。中國自主研製的首款大型空中加油機運油20、無人兩棲步兵戰車、彩虹無人機全家族等亦將陸續亮相。

今屆航展共有43個國家和地區的740間企業線上線下參展，參展國家和地區以及企業的數量均較上屆增加，室內外參展飛機超過110架。其中中國航天科技集團有宇航、防務、航天技術應用、冬奧技術保障等200多個參展項目，包括中國空間站三艙組合體仿真模型，天和核心艙、問天實驗艙、夢天實驗艙全部按原比例模型方式展出。

中國航空工業集團有限公司亦有200餘項自主研製的航空裝備及技術項目亮相展會，參展產品較上屆多34%，其中55項展品首次參展。該公司自主研製的翼龍3無人機真機在本屆珠海航展首次亮相，具遠航程、重掛載、多用途的特點。此外，中國商飛的C919也將進行首次飛行展示，後續可能到各地表演。

中國首款國產隱形戰鬥機殲20日前首次降落在珠海航展中心，近距離與觀眾見面。航空工業黨組成員、副總經理、中科院院士楊偉周一（7日）在發布會上表示，未來殲20將不斷升級發展，提升融入大作戰體系的能力，和其他陸海空天裝備更緊密融合，發揮體系作用，並融入最新的人工智能技術和認知技術，除了防禦國土也要「出得去」。他相信在不久未來，將看到30系列、40系列、50系列。