全省增2649宗本土新冠　廣州海珠區成重災區

廣東省衞健委周二（8日）通報，前一日新增2,649宗本土新冠個案，包括121宗無症狀感染轉確診。該省正面臨3年來最嚴峻新冠疫情，其中廣州市海珠區成疫情重災區，該區的社會面管控再延長多4日。荔灣區、南沙區和越秀區等亦有部分街道，從周一（7日）或周二起先後實施臨時管控。

通報顯示，廣州市周一新增逾2千宗本土個案佔最多，其中海珠區最嚴峻。該市防疫部門認為由於近日海珠區單日新增感染人數持續走高，社區傳播風險仍然較大，社會面疫情防控措施延至周五（11日）。廣州市海珠區委常委傅曉初周一表示，針對管控區內極個別人士破壞圍蔽水馬擅自外出等違規行為，將予以嚴肅處理，同時也加強日查夜巡。

廣州市荔灣區對華林、彩虹等街道部分區域，自周二開始實施臨時管控措施，當局實行「足不出戶、上門服務」管理措施。公共交通方面，廣州地鐵周二通報，接獲市政府部門通知，自當日的營運時間起，13號線雙崗站恢復對外營運服務。針對海珠區延長管控，周二有網民發文，按近日新症上升的趨勢，擔憂4天後會繼續延長管控時間。

廣東省省長王偉中周一到海珠區調研疫情防控工作，強調該市疫情處置正處於關鍵階段，當局要研究採取更嚴更細更實的防控措施，堅決果斷以快制快，全力以赴撲滅疫情。