美媒：內地擬逐步退出清零　或明年底全面重開

美媒《華爾街日報》周二（8日）引述消息報道，已實行近3年嚴格防疫限制的內地當局正考慮逐步重新開放，但進展緩慢，也未有時間表。消息指，內地可能在明年初進一步縮短入境旅客的酒店隔離天數，從目前的7天集中隔離加3天居家健康監測，減少到總共7天；雖動態清零政策影響日增，但內地官員仍謹慎行事，社會全面恢復至疫情前水平可能要等到接近明年底。

報道指，內地官員正評估重新開放對公眾健康和中共所獲支持的潛在影響。知情人士透露，官員基於成本問題已通知一些零售企業，最快或在本月減少新冠核酸檢測頻率，同時計劃減少各地在核酸檢測常態化下設立的大批核酸檢測點。但該人稱，領導層認為今年很難更廣泛放寬防疫要求，很多措施將維持，以免因新變種毒株出現、公共醫療系統資源配置不足及冬季來臨，令感染、入院和死亡數激增，削弱公眾對當局執政的信心。

知情人士表示，內地衞生官員密切關注香港、日本和南韓的死亡率及公眾反應，強調內地的重新開放將有序進行，將分區域、分行業逐步展開，如可能先在主要商業中心放寬防疫，與西方不同。知情人士又稱，內地官員近數月與世界衞生組織保持密切聯繫，關注其對新冠疫情的警報級別調整；如世衞改變新冠的「國際關注的突發公共衛生事件」評級，內地屆時可能開始更大力度放寬防疫，並調整國內相關輿論。

上述人士認為，內地要恢復到疫情前活動水平需時可能長達一年，政府希望繼續密切監測新的變種毒株，確保這些毒株不會更危險。報道又指，放寬防疫亦取決於內地長者的疫苗接種率提高，據指當局計劃今年稍後開展為脆弱群體打針的活動，目標是讓95%的60歲或以上人士接種兩劑疫苗。此外，內地全面重開的另一個條件，還包括治療新冠的口服抗病毒藥物普及程度提升。