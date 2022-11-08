立陶宛駐台代表處揭牌運作　台強調對抗威權

立陶宛經濟及創新部長阿莫奈特（Ausrine Armonaite）周一（7日）下午出席台灣駐立陶宛代表處舉辦的台立合作成果發表酒會時，宣布立陶宛駐台代表機構「立陶宛貿易代表處」當日在台灣正式揭牌運作，稱兩地的友好合作關係展開新一頁。

台立合作成果發表酒會上另宣布，中東歐基金首項對立陶宛投資案、立陶宛相關農產品輸台，以及兩地半導體等關鍵產業合作等雙邊合作具體成果。立陶宛外交部、農業部等重要部會次長，以及該國國會副議長與友台小組主席等國會領袖、商界領袖數十人出席活動，台灣國發會主委龔明鑫、經濟部政務次長陳正祺等人以預錄方式致詞祝賀。

台外交部指派歐洲司長姚金祥前往正式揭牌運作的「立陶宛貿易代表處」，向立陶宛駐台代表盧思融致意，表達祝賀及深化台立友好關係的意願。台外交部又將「立陶宛貿易代表處」的相關資訊，在其全球資訊網站公布。台外交部強調，兩地同為在最前線對抗威權主義的密切夥伴，攜手向前有助雙方共同找尋促進經濟成長的新藍圖，也為全球民主陣營打造堅實韌性的供應鏈。