要女子「陪睡」換辦證離疆　烏魯木齊男子落網

新疆疫情持續，不少外來人員被迫滯留當地多時。有人為了早點離開當地，不惜購買「離疆證」。網上傳出有人聲稱可替女子辦證離疆，但要對方「陪睡」。新疆烏魯木齊市公安局近日通報破獲多宗涉嫌偽造、盜取並變造通行證案，抓獲31名疑犯。內媒周二（8日）報道，近期新疆、內蒙古、山西等地有序組織滯留遊客返程。

烏魯木齊市公安局經濟技術開發區（頭屯河區）公安分局周一（7日）通報，網傳電話錄音顯示假冒防疫人員的李某，聲稱可為女子辦理離疆申報，收費由8,000元（人民幣，下同，約8,800港元）減至3,000元（約3,300港元），但要她陪睡4次。公安已抓獲李某並調查。市公安局另通報，網傳影片顯示男子張某輝在烏魯木齊三坪服務區，向3名滯留貨車司機炫耀可辦理貨車通行證，張某輝受審訊時承認指其在片中自述內容均屬捏造。該市公安局周日（6日）表示，分別抓獲涉嫌偽造、盜取並變造通行證的劉某等5人，以及涉嫌偽造、買賣國家機關證件的阿某等24人。

新疆疫情防控工作指揮部上月30日召開專題會議，研究滯留學生、遊客、務工人員等群體離疆工作，要求在嚴格落實防外溢各項措施的前提下，分級分類組織符合條件的滯留人員安全有序離疆。到周日，滯留新疆阿勒泰地區的山西、北京、山東等地遊客陸續離開，各人感謝滯留期間提供協助的醫生與志願者，又表明有機會還會再到當地。