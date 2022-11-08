殲20表演高難度動作　運油20展示釋放加油管

第14屆中國航展周二（8日）在廣東珠海國際航展中心開幕，上午進行多場飛行表演備受關注。其中，由4架殲20隱形戰機組成編隊，連續做出多個高難度動作；還有首次於航展亮相的運油20和國產大型客機C919，也展示了起飛和爬升等動作表演。

空軍八一飛行表演隊上午率先起飛為表演拉開序幕，6架殲10戰機拉起彩煙從低空劃過現場，之後2架戰機做出驚險的高速交叉動作。之後到殲20登場，在不到1分鐘內做出垂直拉升、直插雲霄、半觔斗翻轉、連續空中橫滾等高難度動作，之後降落金灣機場隨即再起飛。有評論員稱，這次殲20首次公開在民用機場着陸和起飛，表現出這種高端戰機具有強大適應性，能在各種條件下升降和作戰。首次亮相中國航展的殲16戰機則表演以機腹朝上的倒飛姿勢通場，據指此動作的容錯率非常低，特別考驗裝備能力和機師的操作水平。

今年8月剛在長春航空展首度向公眾展示的新一代空中加油機運油20，首次現身珠海，除展示了起飛後快速爬升、快速俯衝、蛇形機動等動作外，還在低空通場時從加油吊艙釋放出3條軟管。C919則展示了大仰角起飛和45度盤旋等一系列動作。另一款中國自主研製的大型水陸兩棲飛機鯤龍AG600M滅火機，則進行低空投水表演，讓12噸水傾瀉而出。