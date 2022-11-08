遭舉報姦女生致懷孕流產　南京大學領導受查

江蘇省南京大學一名女畢業生近日實名舉報，該校國際關係學院黨委副書記周恒強姦她，致其懷孕流產，又指控對方涉及碩士論文和博士論文抄襲造假。對外流出的二人聊天截圖顯示，周恒疑出言威脅女方，更稱「都不是處女了」，「就別裝清純了好嗎」。校方周二（8日）回應指，已就事件成立專班進行調查核實。

舉報者為南京大學政府管理學院女畢業生王某某，她在舉報信中控訴，自己2018年在該校讀書時，被曾任政管學院副書記的周恒性侵犯並懷孕流產。舉報信附有她與周恒當年10月7日的微信聊天紀錄截圖，顯示名為「周恒老師」的微信和王女表示：「房間已經定了啊，快點來！不來的後果自行承擔哈。」王女回應稱「老師，請您放過我吧」，哀求：「我真的來不了，你能不能放過我啊？」

另一張聊天截圖則顯示，周恒疑稱：「都不是處女了，某某早把你破了，就別裝清純了好嗎？」王女強調自己「不太舒服，明天就不去了」後，對方警告請假超過兩周需要副院長簽字，超過一個月就必須休學，語帶威脅道「別說我沒提醒你」。舉報材料另有一張同年12月12日醫院出具的診斷證明書，顯示王女被診斷為早孕人流，她正常妊娠10周，要求終止妊娠。

王女又披露，周恒曾任命她為學生幹部，並把她增選進入南京大學政管學院學生會主席團，受對方很多恩惠，也曾幫助對方做了很多壞事。南京大學紀委回應稱，根據相關要求，只能反映問題，也可提供相關舉報材料，但無法回答關於周恒的具體情況。校方又指，已在第一時間成立專班調查核實，並將根據調查結果依法依規處理。周恒暫未回應事件。