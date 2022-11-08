中澳外長通電話　王毅稱共同利益遠大於分歧

中國國務委員兼外長王毅周二（8日）應約，與澳洲外長黃英賢通電話。黃英賢表示，澳中近來保持有效溝通接觸，兩國關係經不懈努力出現積極變化。王毅則指，中澳共同利益遠大於分歧，兩國關係緩和改善符合雙方根本利益，也符合兩國人民和國際社會的共同期待。

澳洲政府前年游說各國就新冠疫源開展調查後，與華關係開始惡劇惡化，引起連番經貿及外交風波。黃英賢在是次通話中表示，澳方將繼續堅持一個中國政策，在相互尊重基礎上與中國發展更穩定、互惠互利的關係。她強調，良好的澳中關係與維護各自國家利益並無矛盾，澳方無意放大存在的分歧，願在澳中全面戰略夥伴關係框架下，以負責任方式妥處具體問題，持續努力改善並加強兩國關係。

王毅亦表示，雙方應繼續堅持全面戰略夥伴關係基本定位這一共識，秉持相互尊重的精神，本着求同存異的態度，朝向互利共贏的目標作出努力，推動兩國之間重建互信，兩國關係重回正軌。他強調在此過程中，逐步解決各自的合理關切，並共同為應對當前全球性挑戰作出積極貢獻。