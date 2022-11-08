台北故宮文物受損　揭修改公文淡化事件

台北故宮博物院近日再爆出有文物遭人為毀損，林姓科長2012年削足適履，為符合展櫃尺寸裁切「黃河蘭州浮橋圖」邊框。當年的台北故宮高層還授意列為密件封鎖消息，目前已將該公文完成解密。公文內將上述行為改為責任較輕的「不正確作法」，台媒周二（8日）報道稱，涉事高層明顯想掩蓋醜聞，避開毀損文物的究責問題。

台媒公布的公文顯示，在陳述事件發生的公文內容原本清楚形容為「一項改變文物狀況之行為」，相關文字卻被改為責任較輕的「不正確作法」。時任台北故宮院長馮明珠下令修補，但未啟動懲處程序，描述文物毀損的相關公文也被列入密件。台北故宮發生文物毀損問題後，立法院教育文化委員會召委鄭正鈐周一前往當地考察，視察山洞庫房、書畫和銅器庫房及修護室，其中山洞庫房57年來首度曝光。

此前揭發的「清乾隆青花花卉盤」破損確定屬人為疏忽導致，毀損過程的閉路電視畫面原始影片也首度公開。影片顯示，工作人員接過錦盒後，未確實檢查是否已為空盒，直接將錦盒倒置，想翻回正面朝上時文物跌出。當時摔出兩個盤子，一個掉地上摔破，工作人員在驚嚇中緊急用身體擋住，救回另外一個盤子。