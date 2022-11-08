華被指干預加拿大選舉　杜魯多：北京玩侵略遊戲

加拿大傳媒引述情報機關報道，中國涉嫌在加拿大2019年大選時，秘密資助多名候選人及干預選情。加拿大總理杜魯多周一（7日）警告，中國等國家在玩削弱民主體制的「侵略遊戲」，強調已採取措施強化國內選舉制度；中方暫未有回應。

《環球新聞》指出，加拿大安全情報局（CSIS）今年初向杜魯多及部分內閣官員表示，當地政界存有一個秘密網絡，成員包括最少11名在2019年參與大選的聯邦候選人，以及多名擔任競選人員的中國特工。他們在中國駐多倫多總領事館指示下，獲得巨額資助。

CSIS未有公開上述候選人的身份，僅透露執政自由黨及最大在野黨保守黨都有。此外，報告稱中國透過將代理人安插在國會議員辦公室，試圖拉攏甚至賄賂前官員，同時積極懲罰被北京視為威脅中國利益的加拿大政客。

報告認為，加拿大遭受的外國干預最多來自中國，情況在2015年後有所升溫，但未能證實干預是否影響了大選結果。杜魯多表示，中國或其他國家及代理人正持續侵略加拿大的制度及民主，強調渥太華會捍衞當地權利、自由和價值。

面對指控，中國外交部發言人趙立堅周二（8日）指出，中方對加拿大的內政不感興趣，兩國關係只能建立在相互尊重、平等互利的基礎之上，中加關係也不例外。加方應該停止發表有損中加關係的言論。