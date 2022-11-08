受賄罪成　遼寧政協前副主席劉國強判死緩

遼寧省政協前黨組副書記、副主席劉國強受賄一案，周二（8日）由天津市第一中級人民法院公開宣判，以受賄罪判處他死刑，緩期兩年執行，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產。在他死緩期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋；並追繳其扣押在案的受賄所得財物，上繳國庫，不足部分繼續追繳。

現年68歲的劉國強被指在2006年至2016年，利用擔任遼寧省副省長、政協副主席等職務上的便利，為相關單位和個人在企業經營、項目審批、獲取財政資金和職務提拔等事項上提供幫助。他在2008年至2020年，收受他人所送財物共計折合3.52億餘元（人民幣，下同，約3.81億港元），其中4,900萬元（約5,300萬港元）尚未實際取得。

天津市第一中級人民法院認為，劉國強的行為構成受賄罪，受賄數額特別巨大，情節特別嚴重，使國家和人民利益遭受特別重大損失，論罪應判死刑。鑑於他歸案後如實供述罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的絕大部分受賄犯罪事實，認罪悔罪，積極退贓，大部分受賄贓款已追繳到案，具有法定、酌定從輕處罰情節，法院對其判處死刑，可不立即執行，同時根據其犯罪的事實和情節，作出上述判決。