爆疫富士康宿舍片證造假　社區書記失言惹議

河南省鄭州市早前爆發新冠疫情，全球最大iPhone代工廠商富士康位於當地的廠房亦受影響。近日網傳「鄭州富士康726宿舍片」顯示，有防疫人員將一名女子抬走，聲稱員工宿舍726房有8人死亡消息。富士康已澄清此消息屬謠言，台灣事實查核中心經調查後，近日回應也確定為「假消息」，相關影片遭惡意剪輯。

台灣事實查核中心表示，早前利用以圖反搜的方式確認，找到今年4月25日發布的一段Twitter影片，時長59秒，搭配文字訊息稱事件發生在上海，從影片的場景、人物衣着、動作等，可確定與今次網傳影片前半部分相同。該中心指，今次影片由兩段影片結合，前半部分中移動的人有棉被和薄床墊，有粉色的卡通圖案，和後半部分搬運的暗紅色物品不一致，且兩段影片人員穿着的服裝也不同，故可判斷影片無法連貫，確定為假訊息。

此外，河南省鄭州市中原區桐柏路街道平安街的社區書記劉紅英，日前在鄭州市疫情記者會上哽咽提到自己因防疫工作太忙錯過了女兒的成人禮。此言論引來網民批評，怒斥其「脫離群眾太久了，不知百姓疾苦」；亦有人怒斥與「何不食肉糜」的言論相似。劉紅英周二大喊冤枉，直言：「我不覺得我做錯了甚麼？」