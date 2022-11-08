學傳拓技藝多年　學者百餘件作品展於美術館

山西美術館近日展出晉商文化研究學者陳旭逾100件傳拓作品，其中包括瓷器、青銅、甲骨文、中國金融、晉商文化、嵩山地質等多個系列。他表示，未來將繼續尋求創新的方式製作傳拓作品，並創作其他系列的作品。

陳旭在研究晉商實物遺存時首次接觸到傳拓，自此便對這門技藝深感興趣，並一直努力探索了20多年。他近年為完成嵩山地質系列作品，每年都前往嵩山，希望能通過傳拓將嵩山岩石的地質奇觀呈現出來。美術館還展出其另一作品《鴻儒博商》，它全長12米、高3米，有許多副楹聯、字號及牌匾構成，陳旭指作品畫面創意來自「一街兩行」的繁華，主要為體現晉商稱雄商界500餘年輝煌。

陳旭認為除了要傳承傳拓技藝外，還需發展創新。他表示，自己一直探索將平面拓、立體拓、軟體拓、活體拓融為一體，讓傳拓更好地融入現代生活，並記錄、展示、講述及傳承中華文化。他計劃接下來會創作約500幅雲岡石窟系列作品。傳拓是一門古老技藝，具古人「照相機」之譽，至今為考古、文博及古籍等領域發揮重要作用。許多歷史上的流散文物、文獻等，都因傳拓作品得以流傳。