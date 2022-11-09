脫褲掌摑加倒吊　幼兒園老師虐童受查

台灣台北市南港區近日有幼兒園老師被閉路電視拍到，在照顧孩子時不但出言侮辱，甚至出現掌摑、倒吊和打頭等行為，使幼兒帶傷放學。教育局表示，若調查得知該幼兒園的兩位涉事老師確實有不當管教，將依《兒少法》裁罰並列入不適任教師系統，若情節重大，最重將廢止幼兒園許可證明。

台媒周二（8日）報道，家長崔女士表示，上月27日留意到孩子帶傷回家，但詢問老師卻說不清楚原因，因此調閱園方閉路電視，於上周三（2日）看畢後發現許多幼童被不當對待。她稱於上周四（3日）又收到自家孩子被掌摑、脫褲子的影片，都是看閉路電視發現，老師皆沒主動說明情況。另一名家長李女士更表示，自己兩歲半的孩子僅因午休睡醒哭鬧，就被老師放在沒安全措施的高櫃上，甚至倒吊，身為母親深感自責，無法接受老師的說詞。

教育局強調，對不當管教事件非常痛心，認為幼兒不該被如此對待，表示若調查確實有不當管教違反《兒少法》，會將兩名涉事教師列入不適任教師系統。教育局補充，若有孩子因事件而情緒不穩，兒福聯盟會提供專業輔導服務；若有家長因此不信任幼兒園，也會協助家長安置孩子；若情節重大，不排除減招、停招甚至廢除園方許可證明。