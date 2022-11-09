貨車司機下車如廁毀封條　遭要求強制隔離7天

內地面對持續新冠疫情，堅持「動態清零」政策，但強調不能過度防疫。惟近日網傳一名貨車司機從山西開車到陝西期間，因上廁所將車門封條撕毀，結果被要求強制隔離。司機於是情緒激動，大罵防疫人員「坑人」。事件登上網上熱搜，相關部門周二 （8日）澄清，司機當天核酸檢測結果無感染，最終由防疫人員送到路口放行。

從網傳影片所見，該司機自稱開車10多小時，小便已在車上解決，但因為肚痛要大便要下車，才導致車門封條撕毀。正當司機打算將車駛離服務區，防疫人員發現貨車大門封條撕毀，於是上前要求司機隔離7天，而每天需付費75元人民幣。對此司機大表氣憤，認為自己一日已做了2次核一酸檢測均無感染，卻仍要接受隔離。事件其後驚動警方，警員到場了解後認為司機可離開，但警員走後，防疫人員還是強制要求司機隔離，讓司機痛斥防疫人員「土匪」。

周二（8日）凌晨，陝西渭南韓城市疫情防控辦回應事件稱，周日（6日）該名山西貨車司機到韓城送貨後，在返程時由於車門的封條被撕毀，按當地防疫規定要集中隔離，「司機說他上廁所，這個無從考證」。