失業男欠債缺錢　自導自演被綁架訛騙女友

台灣南投周一（7日）一名男子因失業欠債，竟選擇自導自演被綁架以向同居女友討要5萬（新台幣，下同，約1.2萬港元），其後因女友報警求援而被警方揭發此事。警方表示在訊後已依詐欺罪將該男子從辦。

台媒周二（8日）報道，埔里警分局於周一接獲林姓女子報案求助，指自己38歲的楊姓男友在中午出門後就音訊全無，其後更有陌生男子來電表示男友在他手上，需要支付5萬元才會放人，並表示下午5時30分會在聯絡約定地點交錢。警方隨即要求林女與綁匪保持聯絡，並在確認地點後調派警員前往埋伏。期間綁匪還多次更改交付地點，到晚上7時警方才在西寧路停車場發現可疑的取款人車並上前表明身份盤查，然而卻驚覺竟是聲稱被綁架的楊男本人，隨即帶回調查。

楊男被帶回後一度堅稱自己是被人押走，最後坦承是因失業欠債缺錢才自導自演被綁架案。警方表示，楊男已坦承所有犯行並在訊後被送辦，呼籲民眾發現不法應立即撥打110報案。共同維護轄區的治安，強調警方會秉持毋枉毋縱的精神以及貫徹維護治安的決心，全力打擊危害社會的不法情事。