書記官發文怨過勞　法院稱已研擬代理機制

台灣的法院每日要進行一審的案件不計其數，近日對於書記官、法官助理和法醫過勞的情況也開始引起關注。新北地院日前傳出放任女書記官被當事人狂罵，又有書記官表示有法官開羈押庭時數過長，使當值書記官缺乏時間休息，有過勞的嫌疑。

台媒報道指，有新北地院書記官在社交平台發文指，新北地院並未限制法官開庭時間，某羈押庭法官不顧書記官隔日是否有配屬法官的庭要開，有書記官甚至從凌晨開始陪該法官開庭至隔日早上7時，該法官在上周五（4日）就曾要求書記官開完負責庭後在下午5點前報到，並直言要開庭都凌晨。貼文強調，書記官的時間屬於國家而非任何法官專屬，沒有理由可以原諒與放任肆意揮霍書記官時間與健康的惡劣法官。

新北地院回應貼文表示，文章中提及的法官於上周四（3日）晚間10時起受理檢方聲押案件，被告人數更多達10位，歷經辯護人聲請閱卷、法官自行閱卷後約於凌晨2時訊問被告，並無可疑延宕開庭的狀況，後續為避免書記官工時過長已研擬值班書記官得請求或有主管發動代理機制。新北地院強調，院方不會限制法官開庭時間，強處庭事務繁重確有造成法官、書記官超時開庭，僅得善意提醒法官兼顧案件審理、書記官及其他值班人員值班和上班時間。以免同仁過勞。