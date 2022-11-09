全省昨增3203宗本土新冠　荔灣區實施5日管控

內地周三（9日）公布，前一天新增8,176宗本土新冠個案，疫情嚴峻的廣東省佔3,203宗。廣州市荔灣區新冠疫情防控指揮部辦公室周三發通告稱，為阻斷疫情傳播風險，該區即日上午9時起至下周日（13日）午夜12時加強社會面防疫措施，包括嚴格限制人員流動，中小學及幼稚園暫停返校。

廣東省周二（8日）新增本土確診和無症狀感染病例各有592和2,611宗，其中395人為無症狀感染轉確診。廣州新症達3,024宗，分別為478宗確診和2,546宗無症狀感染。該市當日舉行的疫情記者會指出，為防止疫情進一步傳播，海珠區延長強化社會管控的時限，希望市民配合。針對社區管控，該市強調在全力處置疫情的同時，努力做到條件成熟一個解封一個，不猶豫、不拖延，最大程度降低疫情給居民工作生活帶來的影響。

荔灣區因出現社會面感染個案，周三宣布當日早上9時起全域實行多項加強防控措施，要求市民原則上非必要不外出、不聚集；除負責防疫任務人員，其餘市民居家辦公；院校實施封閉管理；除保障市民生活機構，其餘經營性場所一律暫停營業。為配合疫情防控，廣州市交通運輸部門宣布自周三上午9時起，暫停荔灣區站前街道、西村街道、南源街道和彩虹街道全域地鐵和巴士服務。