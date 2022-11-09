內地昨增8176宗本土新冠　鄭州富士康或迎返廠潮

國家衞健委周三（9日）通報，內地前一日新增8,176宗本土新冠病例，分別為1,294宗確診和6,882宗無症狀感染。廣東省周二（8日）新增3,203宗佔最多，內蒙古自治區和河南省新症各逾千宗。早前爆發離廠返鄉潮的河南鄭州富士康廠房，正積極招聘並發放重新入職補貼，盼月底迎來返廠進廠大潮，惟地方官員表示未有人願意回廠。

河南周二分別新增159和888宗本土確診和無症狀感染病例。早前爆疫的鄭州富士康廠房直至當日仍實施靜默管理，維持閉環生產。有勞務中介表示，負責各縣市富士康返鄉的專班工作人員和車輛已返回，預招工已開展，預計本月中下旬或將有大批人到職，該廠約10萬人用工需求有望逐步得以滿足。開封市通許縣人社局副局長于永軍周二表示，當局已制訂協助富士康預用工保障工作方案，包括防疫和運送安排，但直言暫沒願意返廠、新進廠的員工。剛大學畢業的王明軒是返鄉離廠員工之一，他表明不會再返廠，打算積極創業。

內蒙古周二新增本土確診和無症狀感染病例各有135和938宗。自治區主席王莉霞當晚召開呼和浩特市疫情防控工作調度會，要求突出問題導向，緊盯出現感染的隔離點、高風險區、重點人群，快速斬斷疫情傳播鏈。她指出，要解決防控不精準、民生保障不到位等突出問題，用心用情解決好老百姓反映的急事、難事、焦慮的事，排查問題、解決問題，態度決不能冷漠生硬，工作決不能粗枝大葉。