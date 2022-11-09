華特使籲發達國家　兌現1000億美元承諾助減排

第27屆聯合國氣候變化大會（COP27）周日（6日）起在埃及舉行，與會的中國氣候變化事務特使解振華周二（8日）呼籲，發達國家盡快兌現1,000億美元（約7,800億港元）氣候融資承諾，幫助發展中國家節能減排應對氣候變化；並提出適應資金翻倍路線圖，增進南北互信和行動合力。

解振華指出，今年極端天氣頻發，世界各大洲多地損失嚴重，能源及糧食等危機顯現，氣候變化進程面臨嚴峻挑戰。他表示，多邊主義、團結合作始終是走出困境的必由之路，「共同但有區別的責任」原則、自主貢獻機制仍是戰勝挑戰的必然選擇。他呼籲各方重信守諾，切實履行承諾和義務，攜手推動《巴黎協定》行穩致遠。

解振華又稱，中方一直以持續的務實行動積極應對氣候變化，早前中共二十大進一步堅定了中方走綠色發展道路的決心，中方堅定落實碳達峰碳中和目標願景、積極參與全球氣候治理的決心和立場不變。中方希望COP27聚焦落實，發達國家應率先切實提高減排力度，大幅提前實現碳中和，並在發展中國家最關心的適應和資金問題上取得實質性成果。